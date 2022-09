God of War Ragnarok, Spider-Man 2 e Wolverine potrebbero saltare lo State of Play

La presentazione State of Play di Sony, annunciata di recente, si concentrerà probabilmente sugli sviluppatori giapponesi.

Il giornalista di videogiochi Tom Henderson ha scritto su Twitter che i titoli sviluppati in occidente, come God of War, Spider-Man 2 e Wolverine, non saranno probabilmente presentati allo State of Play. Piuttosto, i giochi occidentali sono previsti per un'altra presentazione State of Play più avanti.

Sony stessa non ha pubblicato dichiarazioni in merito ai tipi di giochi che possiamo aspettarci di vedere durante lo State of Play, ma considerando la tempistica relativa all'imminente Tokyo Games Show, è molto probabile che la compagnia abbia intenzione di mettere in evidenza i suoi partner giapponesi.

This State of Play is primarily focused on PlayStation's Japanese partners. So I wouldn't expect the likes of God of War, Spider-Man 2, and Wolverine here. Those will come at a later date *cue the showcase rumors again* — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 12, 2022

L'azienda non ha fornito dettagli su sviluppatori, publisher o titoli, ma ha dichiarato che la presentazione durerà circa 20 minuti e includerà rivelazioni, aggiornamenti e gameplay di 10 giochi.

I titoli presentati durante lo State of Play saranno disponibili per PS4, PS5 e PS VR2.

Fonte: Gamingbolt.