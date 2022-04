GOG introduce il congedo mestruale per le impiegate

GOG, acronimo di Good Old Games, sussidiaria di CD Projekt Red, ha di recente annunciato che darà al suo staff delle ferie per quando ha dolori mestruali.

La novità è stata introdotta dalla Culture and Communication manager di GOG, Gabriela Siemienkowicz, che ha detto che la soluzione conferirà alle impiegate tutto il tempo di cui necessitano per riprendersi dal dolore causato del ciclo.

“Le mestruazioni sono ancora un tabù per alcuni, e il risultato sono disinformazione e pregiudizio inconscio” ha detto Siemienkowicz. “Implementare le ferie mestruali e solo un altro passo nel rendere GOG un luogo di lavoro più inclusivo, e non fermeremo i nostri continui sforzi di imparare riflettere e migliorare su ciò che possiamo fare meglio per tutti i membri del nostro team”, scrive invece la compagnia in un post.

Il congedo mestruale non è per nulla diffuso, né in compagnie videoludiche, né in compagnie in generale. Con tutta probabilità ci vorrà ancora molto tempo perché diventi una politica lavorativa più diffusa.

Fonte: GamesIndustry