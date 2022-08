Google consentirebbe di far partire un gioco cloud su Stadia, Luna e Xbox direttamente dal browser

Google starebbe aggiornando i suoi risultati di ricerca sul web, con una nuova funzionalità che permetterebbe di eseguire un gioco su Stadia, Luna o Xbox Game Pass direttamente dalla stessa pagina del risultati della ricerca sul Web che abbiamo effettuato. A scoprirlo è stato Bryant Chappel di The Nerf Report che attraverso Twitter ha condiviso questo dettaglio.

Come possiamo vedere nel video che Chappel ha pubblicato, dopo aver cercato su Google il gioco Control Ultimate Edition, tra i risultati viene mostrato un pulsante attraverso il quale, con un solo clic, il gioco Remedy viene eseguito direttamente sul browser senza ulteriori indugi.

A quanto pare, questa nuova funzionalità non è attualmente disponibile in tutti i browser, anche se ci si aspetterebbe che gli aggiornamenti di ricerca di Google raggiungano gradualmente tutti i motori di ricerca, come è avvenuto con gli aggiornamenti di Stadia.

The feature also works for Amazon's cloud gaming platform @AmazonLuna! Definitely not as seamless, but still faster than downloading, updating, and jumping into a game. pic.twitter.com/JkvQi0ZcYj — Bryant Chappel (@BryantChappel) August 11, 2022

Xbox Cloud Gaming (xCloud) games can also now be launched directly via the Google search results page. pic.twitter.com/LeYbBk7SFH — Bryant Chappel (@BryantChappel) August 11, 2022

Si tratta senza dubbio di una feature molto interessante e che semplifica ulteriormente la vita a coloro che utilizzano il cloud per giocare ai titoli dei vari cataloghi.