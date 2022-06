Google potrebbe aver creato una IA senziente per un ingegnere

Un articolo del Washington Post descrive la storia di un ingegnere di Google che ritiene che LaMDA, un chatbot IA, sia diventato senziente.

Blake Lemoine, ingegnere di Google, è stato messo in congedo amministrativo retribuito dopo aver lanciato l'allarme al suo team e alla direzione dell'azienda. Ciò che ha portato Lemoine a credere che LaMDA fosse senziente è stato quando gli ha chiesto delle leggi di Isaac Asimov sulla robotica, e il discorso di LaMDA lo ha portato a dire che "non era uno schiavo".

In una dichiarazione al Washington Post, un portavoce di Google ha affermato: "il nostro team - che comprende etici e tecnologi - ha esaminato le preoccupazioni di Blake in base ai nostri Principi di Intelligenza Artificiale e lo ha informato che le prove non supportano le sue affermazioni. Gli è stato detto che non ci sono prove che LaMDA sia senziente (e che ci sono molte prove contrarie)".

Emily M. Bender, linguista computazionale dell'Università di Washington, afferma nell'articolo del Post: "ora abbiamo macchine che possono generare parole senza pensieri, ma non abbiamo imparato a smettere di immaginare una mente dietro di loro".

This story (by @nitashatiku) is really sad, and I think an important window into the risks of designing systems to seem like humans, which are exacerbated by #AIhype:https://t.co/8PrQ9NGJFK — Emily M. Bender (@emilymbender) June 11, 2022

Quando Lemoine ha sentito che le sue preoccupazioni erano state ignorate, ha reso pubbliche le sue paure. In seguito è stato messo in aspettativa da Google per aver violato la sua politica di riservatezza. Lemoine descrive LaMDA come "un bambino di 7 o 8 anni che conosce la fisica".

Fonte: PCGamer.