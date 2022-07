'Google Stadia chiuderà a fine estate' è il dubbio rumor che circola su Reddit

Google Stadia è un servizio che fin dal suo lancio è stato accolto tiepidamente dai giocatori, nonostante il lavoro del colosso per offrire un servizio di streaming eccellente.

Ricordiamo infatti che lo studio interno che avrebbe dovuto sviluppare una serie di esclusive per la piattaforma è stato chiuso, con Jade Raymond che ha lasciato l'azienda per formare il suo studio ora sotto l'ala di PlayStation.

Ad ogni modo un "insider" attraverso il forum di Reddit ha fatto una dichiarazione alquanto dubbia. Il post, in seguito rimosso ma riportato da un utente Twitter in sostanza affermava che il servizio Google Stadia verrà chiuso a fine estate, con la società che avviserà gli utenti 30-60 giorni prima e con piani di rimborso per gli abbonamenti a più mesi. Oltre a questo il post afferma che Google non ha piani per trasferire servizi o server ad un competitor che possa prendere in gestione il tutto. Insomma, sembra che secondo questo insider, Google Stadia verrà chiuso per sempre.

Ovviamente (e soprattutto in questo caso), stiamo parlando di semplici rumor: Google non ha ancora commentato la notizia, ma vi consigliamo di prendere il tutto con le pinze.