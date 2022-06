Google Stadia potrebbe integrare le GPU Nvidia

Dal suo lancio nel 2019, Google Stadia, insieme al servizio Immersive Stream for Games su cui si basa, sono stati eseguiti esclusivamente su GPU AMD appositamente personalizzate; a quanto pare, questo cambierà presto.

Sulla base di informazioni non ufficiali, Google prevede di ottenere il supporto di Immersive Stream (e del servizio Stadia) per hardware grafico aggiuntivo. Questa conclusione è stata raggiunta sulla base di una versione modificata del kernel Linux per il servizio Stadia, che è open-source. Le modifiche apportate nell'ultimo mese indicano che Google ha aggiunto al suo builder automatizzato Kokoro la possibilità di includere i driver necessari per le GPU Nvidia. Per ora, non ci sono indicazioni su quali schede grafiche Nvidia sarebbero supportate.

I giochi Stadia esistenti sono generalmente ottimizzati per le schede grafiche AMD, quindi è improbabile che Google cambi i server su cui vengono eseguiti. Ma il supporto per le GPU Nvidia potrebbe significare che alcuni giochi futuri saranno ospitati su questi server.

Ad ogni modo, per adesso si tratta semplicemente di un rumor, perciò non ci resta che attendere notizie ufficiali, se mai arriveranno.

Fonte: 9To5Google