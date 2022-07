GTA IV e Red Dead Redemption dovevano avere delle remastered ma Rockstar avrebbe interrotto i lavori

Si è fatto un gran parlare della possibile remastered di Red Dead Redemption, magari con arrivo per la prima volta su PC. I fan non vedevano l'ora della conferma di quest'opera, magari accompagnata da quella di GTA IV ma forse, non le vedremo mai.

Galeotta fu la Grand Theft Auto Trilogy secondo il noto insider Rockstar TezFunz2 che su Twitter ha spiegato come l'accoglienza del pubblico per questa rimasterizzazione avrebbe spinto la casa madre a non procedere oltre con i lavori già preventivati sui citati Red Dead Redemption e Grand Theft Auto IV. Essendo le IP più popolari questo passaggio pareva scontato, tanto che diversi rumor davano per certa l'arrivo della remastered di RDR addirittura per ottobre.

As per a reliable source with clear accuracy on Rockstar plans, remasters of GTA IV & RDR1 were on the table a few years ago, but Rockstar chose not to proceed with the projects in mind.



The poor reception of the Trilogy DE might be a reason behind that decision.#GTAIV #RDR1 — Tez2 (@TezFunz2) July 4, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Nulla è perduto però; del resto non si tratta di informazioni ufficiali e nonostante TezFunz2 abbia anticipato diverse informazioni su Rockstar è giusto tenere sempre l'approccio più cauto. Se così fosse però potremmo trovarci di fronte a un brusco cambio di rotta ma volendo fare i pignoli, la remastered non esclude il remake, almeno per Red Dead Redemption.

Fonte: PSU