GTFO e oltre: 10 Chambers ha in 'pre-produzione' un FPS in stile Payday

Lo sviluppatore di GTFO, 10 Chambers, ha confermato che il suo prossimo gioco sarà un FPS co-op "techno-thriller".

In un'intervista con NME in occasione della Gamescom, il direttore creativo e CEO di 10 Chambers, Ulf Andersson, ha dichiarato che dopo aver lavorato a Payday e Payday 2 prima di partire per la realizzazione di GTFO con 10 Chambers, desidera ancora lavorare a un altro gioco con rapine.

"Quindi per me questo gioco è un gioco che deve essere realizzato", ha detto Andersson. "Sono tornato alle rapine, fondamentalmente, quindi è un FPS cooperativo e ha una sorta di tema tecno-thriller. Leggo molti libri di fantascienza e quindi immagino tutto ciò a cui si ispira il cyberpunk e un sacco di altre cose".

"Non sarà una sparatoria continua", ha aggiunto. "Payday aveva un problema enorme: l'azione aumentava e poi rimaneva tale".

"Se si pensa a Left 4 Dead, è fantastico con la sua drammaticità, ma non sembra che le cose stiano accadendo a causa tua. Sembra che i giocatori siano fortunati ad essere lì. Non è così che dovrebbe essere, dovrebbe essere come se avessimo deciso noi di farlo".

Non c'è ancora un nome o una data di uscita per il progetto, soprattutto perché Andersson ha detto che le cose potrebbero cambiare. Di conseguenza, il team è intenzionato a non "dare una scadenza o a non fare troppe promesse", quindi con il gioco solo in "pre-produzione", potrebbe passare del tempo prima di ottenere ulteriori informazioni.

"Non abbiamo dato un nome al gioco perché potremmo cambiarlo, [e] non vogliamo dare una scadenza o fare troppe promesse. Al momento siamo in fase di pre-produzione, ma le cose stanno accelerando".

Lo sviluppatore 10 Chambers Collective è uno studio i cui membri hanno già lavorato al primo gioco Payday e al suo seguito. Il suo ultimo gioco, GTFO, è descritto come un FPS cooperativo d'azione/horror per un massimo di quattro giocatori con "suspense al limite della sopportazione, risoluzione di enigmi e combattimenti ad alta intensità".

Fonte: Eurogamer.net.