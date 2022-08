Half-Life 3 come potrebbe essere? Questi bozzetti ce lo mostrano

Alcuni nuovi artwork e bozzetti per Half-Life 3 sono emersi online e forniscono maggiori informazioni su ciò che Valve stava pianificando per il leggendario sequel. Half-Life 3 è uno dei tanti fantastici giochi che non hanno mai visto la luce e sebbene ci sia la possibilità che possa ancora accadere dopo Half-Life: Alyx, probabilmente non sarà nulla di simile ai piani originali.

Varie fughe di notizie nel corso degli anni hanno dato ai fan un'idea di quale sarebbe stata la storia di Half-Life 3, ma Valve non l'ha mai affrontata in veste ufficiale. Insomma, si tratta ancora di uno dei più grandi misteri videoludici.

Ora, per gentile concessione del produttore di 2K Games David McGreavy, possiamo dare un nuovo sguardo ad Half-Life 3. McGreavy ha accumulato una collezione di concept art da vari progetti Valve e ne ha condivisi alcuni. I bozzetti mostrano un gruppo di personaggi che viaggiano in vasti spazi pieni di rottami, una fortemente ipotizzati per essere imparentati con i Boreali. Forse l'opera d'arte più interessante mostra una versione simile a un verme, soprannominata BreenGrub. Sono stati anche condivisi alcuni artwork di McGreavy che mostrano Alyx e Dog che viaggiano attraverso una specie di valle. Secondo McGreavy, questo non era perHalf-Life 3, ma un progetto separato che ruota attorno a quei due personaggi. Non è chiaro se si tratti di Half-Life: Alyx o di uno dei tanti progetti Half-Life che sono entrati in fase di sviluppo nel corso degli anni.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Si ipotizza fortemente che Half-Life 3 avvenga dopo il finale di Half-Life: Alyx. Nulla è stato confermato, ma i fan sperano che il progetto VR abbia riacceso una scintilla in Valve sulla serie tanto amata.

Fonte: Kotaku