PlayStation ha acquisito Haven Studios, l'ambizioso studio di Jade Raymond

E' notizia di questi minuti che Haven Studios, team formato da Jade Raymond, è ora entrato a far parte degli studi first-party di PlayStation Studios.

Attraverso un tweet PlayStation ha dichiarato: "È ufficiale! Chiuso l'accordo per acquisire Haven. Benvenuto nella famiglia PlayStation Studios!".

Haven Studios è un'azienda piena di talenti affermati, non solo Raymond ma un intero numero di nomi esperti che erano dietro grandi successi come Assassin's Creed e Rainbow Six: Siege. Lo sviluppatore sta anche realizzando un titolo di servizio live, che si adatta perfettamente all'ambizione dichiarata di Sony di spingersi ulteriormente nei giochi basati sui giochi live service.

It's official! The agreement to acquire Haven has closed. Welcome to the PlayStation Studios family, @HavenStudiosInc! pic.twitter.com/rLFjsRYWdy