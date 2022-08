Hellblade: Senua's Sacrifice festeggia il quinto anniversario in attesa del secondo capitolo

Hellblade: Senua's Sacrifice di Ninja Theory ha da poco compiuto 5 anni. Lo scorso 8 agosto, lo studio ha celebrato su Twitter il quinto anniversario del suo apprezzato gioco.

Più nello specifico, Hellblade: Senua's Sacrifice è stato lanciato su PS4 e PC l'8 agosto del 2017 e ha riscosso parecchio successo presso la critica, soprattutto per i temi trattati.

La tematica della sanità mentale e la qualità complessiva del gioco hanno reso Hellblade una delle produzioni più apprezzate di Ninja Theory.

Oltre che su PlayStation e PC, il titolo è sbarcato anche su Xbox One nell'aprile del 2018, su Switch nell'aprile del 2019 e su Xbox Series X/S nell'agosto dello scorso anno.

Today we're grateful for 5 years of Hellblade: Senua's Sacrifice. Thank you for coming along for the ride. pic.twitter.com/POwjbZWyNO — Ninja Theory (@NinjaTheory) August 8, 2022

Dopo l'acquisizione di Ninja Theory da parte di Microsoft, avvenuta nel 2018, lo studio ha potuto dare il via ai lavori sul nuovo capitolo Senua's Saga: Hellblade 2, che uscirà su PC e Xbox Series X/S.

Al momento non c'è una data di uscita per il sequel e non sono arrivate novità nemmeno in occasione dello show Xbox e Bethesda di giugno. Con la Gamescom alle porte, forse potremmo ricevere qualche informazione in più su Senua's Saga: Hellblade 2, ma al momento non c'è nulla di ufficiale.

Fonte: Twitter.