Hello Neighbor 2 ha una data di uscita, preordine già disponibile

Hello Neighbor 2 ha finalmente una data di uscita e la buona notizia è che non dovrete aspettare troppo a lungo prima di scoprire ancora una volta gli scheletri nell'armadio del vostro vicino. Il sequel sarà lanciato il 6 dicembre 2022 su Steam, Epic Games Store, Xbox e PlayStation Store.

In Hello Neighbor 2, tornerete ancora una volta nella peculiare cittadina di Raven Brooks. Questa volta, tuttavia, non cercherete di farvi strada nel seminterrato del vostro raccapricciante vicino per scoprire i suoi segreti. La storia continua e invece vestirete i panni di Quentin, un giornalista.

I preordini sono già disponibili e con ogni preordine viene garantito l'accesso alla versione beta. Questa versione non è altro che un playtest e non svelerà nulla della storia. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video che annuncia la data di uscita.

Potete già preordinare il gioco su PC, Xbox o PlayStation in modo da poter avere accesso alla beta. Inoltre, chiunque ordini la Deluxe Edition avrà cinque giorni di accesso anticipato a Hello Neighbor 2 e avrà tutti i DLC del primo giorno al lancio che introdurranno nuove mappe e molto altro.

