Hideo Kojima sarà presente all’evento Xbox + Bethesda Games showcase con il suo Overdose?

Hideo Kojima sarà presente all’evento Xbox + Bethesda Games Showcase il prossimo 12 Giugno, come indicato dall’insider Tom Henderson durante un evento live. Il noto sviluppatore è famoso per i suoi segreti e misteri, e tutti ci domandiamo a cosa stia lavorando sin dall’uscita di Death Stranding.

Voci di corridoio raccontato che Kojima abbia firmato un contratto con Microsoft per dar vita ad una IP horror basata sul cloud, ma non ci sono riscontri ufficiali in merito. E’ molto probabile che il genio giapponese sia al lavoro su Death Stranding 2, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi senza alcun riscontro reale.

Cosa farà Kojima durante lo ShowCase è, ovviamente, sconosciuto. Tuttavia si pensa che potrebbe presentare il suo nuovo contratto con la casa di Redmond, e magari mostrare un teaser del titolo al quale sta lavorando che, secondo alcuni, potrebbe chiamarsi Overdose.

L’evento ormai si avvicina, e a breve scopriremo quanto queste voci siano davvero affidaibli, anche se il buon Tom Henderson fin’ora non ne ha sbagliata una.

