Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War: Ragnarok e non solo arriveranno anche su PC?

Dopo i porting PC delle sue esclusive first party come Days Gone, Horizon: Zero Dawn e God of War, Sony potrebbe portare sulla piattaforma altri titoli di notevole peso.

u/rockagent, un insider del settore popolare e altamente credibile con parecchie fughe di notizie di alto profilo alle spalle, ha ora fatto trapelare i possibili porting per PC di diversi titoli PlayStation first-party in un recente post su Reddit.

L'insider sottolinea che il prossimo gioco God of War: Ragnarok sarà "un'esperienza straordinaria su PS4 e PS4 Pro". Afferma inoltre che dopo il lancio di GoW: Ragnarok, Sony non pubblicherà alcun gioco cross-gen first-party a meno che uno sviluppatore non desideri disperatamente un porting per PS4 del proprio gioco e che dal 2023 in poi, Sony lancerà solo esclusive per PS5 e punterà ai porting per PC in modo più graduale. L'insider del settore prosegue descrivendo in dettaglio i numerosi porting per PC in sviluppo.

Stando a quanto emerso, Ratchet e Clank, Horizon: Forbidden West, Demon Souls, Ghost of Tsushima, Gran Turismo 7, God of War: Ragnarok e altri riceveranno tutti porting per PC.

Inoltre, Iron Galaxy starebbe lavorando al porting di Uncharted per PC (il leaker non afferma se si tratta di Uncharted 1-3, o di Uncharted 4 e Lost Legacy).

Polyphony Digital starebbe lavorando alla versione PC di GT7, mentre Bluepoint sarebbe impegnato nel porting di Demon's Souls. Nixxes dovrebbe portare Ghost of Tsushima su PC.

Jetpack Interactive sarà affiancato da Blind Squirrel per portare God of War: Ragnarok su PC, tuttavia, entrambi gli sviluppatori sono attualmente impegnati con il porting di Ratchet e Clank e Rift Apart. Quando avranno finito, dovrebbero iniziare a lavorare sul porting di Ragnarok.

Sembra inoltre che una volta terminato il porting di Ragnarok, Sony presumibilmente cambierà la sua strategia per portare le sue esclusive su PC entro mesi o fino a un anno dopo il lancio su console.

L'insider afferma anche che un accordo tra Sony e Microsoft per Deathloop renderà il titolo un'esclusiva PS Plus Premium e, dopo la scadenza dell'accordo, il gioco sarà disponibile sia su PS Plus che su Game Pass.

L'interesse di PlayStation per l'universo PC non è più una novità, ma solo il tempo dirà quanti dei giochi segnalati dall'insider arriveranno davvero su PC.

Fonte: Exputer.