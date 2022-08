In futuro le console potrebbero avere un chip dedicato all’IA

Il fondatore e Ceo di Midjourney, Davi Holz, ha una visione del futuro dell’intelligenza artificiale e di com’essa potrà cambiare il mondo del gaming. Durante un intervista con PCgamer, ha raccontato come l’IA possa migliorare l’industria.

Per chi non lo conoscesse, Midjourney è una IA in grado di trasformare le vostre parole in veri e propri quadri. Funziona tramite discord e potete iscrivervi qui. Il servizio è gratuito in fase iniziale per poi diventare a pagamento.

"immagina una ragazza su di uno scogliera che guarda fisso l'orizzonte aspettando chissà cosa"

Il primo concetto espresso da Holz è stato che in futuro potranno avere a bordo chip giganti dedicati all’IA, e che tutti i giochi saranno un sogno. Sicuramente un bel pensiero, tuttavia molto lontano da quanto visto fin’oggi dove l’intelligenza artificiale dei giochi viene gestita con la potenza in eccesso di una GPU, metodo che non può essere sicuramente utile alle finalità che il visionario Holz vuole perseguire.

Come sappiamo, Midjourney usa degli algoritmi che possono funzionare in cloud e girano su server da 40.000 $, senza calcolare i costi energetici e di mantenimento. Tuttavia Holz insiste su quanto il suo software sia pioneristico in questa tecnologia.

Ad esempio, alcuni utenti usano Midjourney come sistema di auto-aiuto dopo un evento traumatico, ponendosi domande sul come mai hanno chiesto di generare certe immagini al software, e scoprendo così parti del loro animo che non pensavano di avere.

Voi cosa ne pensate? Avete mai provato Midjourney? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: PCgamer