Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è costato ad Amazon $ 715 milioni

Con l'imminente arrivo della serie TV Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Amazon ha scoccato una freccia attraverso i precedenti record di spese per le serie TV. Il Wall Street Journal ha riferito che la prima stagione della proprietà fantasy costerà ben 715 milioni di dollari.

Quasi un terzo di questo proviene dall'accordo sui diritti da $ 250 milioni che Amazon ha firmato nel 2017 con la Warner Bros. e la proprietà dell'autore del Signore degli Anelli, JRR Tolkien. Ma i costi di produzione per gli otto episodi della prima stagione, tutti girati in Nuova Zelanda sotto restrizioni pandemiche, sono aumentati di altri 465 milioni di dollari.

La storia del WSJ sottolinea quanto questo progetto fosse prezioso per l'allora CEO di Amazon Jeff Bezos. Nota che "una volta ha condotto un campo estivo con una lista di letture che includeva 'Il Signore degli Anelli'", aggiungendo che Bezos ha lavorato personalmente sul campo che ha conquistato la Warner contro un'offerta concorrente di Netflix.

Amazon si è impegnata a produrre diverse stagioni de "Gli anelli del potere", ambientate migliaia di anni prima degli eventi narrati nella trilogia del "Signore degli Anelli" di Tolkien, che la Warner ha trasformato in una serie di film di successo che hanno incassato quasi 3 miliardi di dollari. Riuscirà la serie TV di Amazon a far innamorare i fan dell'universo di Tolkien? Non ci resta che vedere.

Fonte: BusinessInsider