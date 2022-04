Intel ARC A310 sfiderà AMD RX 6400? Si prefigura uno scontro tra entry-level

Lo scontro tra produttori di schede video si è ampliato verso l'alto, con il mostro RTX 3090 Ti, e verso il basso, andando ben oltre alle comuni entry-level RTX 3060 e AMD RX 6600. Visti problemi derivanti alla crisi cei chip e dai miner, la produzione si è spinta ulteriormente verso il basso, pur di vendere qualcosa al pubblico.

Così siamo arrivati alle RTX 3050 e alle RX 6500, schede indicate per l'HD e poco altro ma AMD si è spinta ulteriormente oltre, con RX 6400 che, come potete immaginare è tutt'altro che indicata per il gaming. Anche Intel si sta per inserire in questo "entry" dell'entry-level, con Arc Alchemist A310 o almeno questo è quello che arriva dal leaker Enthusiastic Citizen che però finora, ha azzeccato praticamente tutto.

La nuova (ed eventuale) A310 dovrebbe precedere dunque A580 e A750, con Intel che dovrebbe colpire il mercato ad ampio raggio già da questa estate.

Fonte: Videocards