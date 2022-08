Janet Jackson con il suo video musicale ‘Rhythm Nation’ è riuscita a mandare in crash i PC vecchi

A quanto pare il singolo di Janet Jackson del 1989 "Rhythm Nation" abbia il potere di causare il crash dei laptop più vecchi.

In un recente post sul blog, il lead engineer del software di Microsoft, Raymond Chen, ha spiegato: "La canzone conteneva una delle frequenze di risonanza naturali per il modello di dischi rigidi per laptop a 5400 rpm che diversi produttori utilizzavano ai tempi” si legge nella risposta.

Chen ha affermato che la frequenza ha causato l'arresto anomalo dei laptop del 2005 circa dopo aver riprodotto l'audio. Il problema è simile a come un cantante d'opera è in grado di frantumare il vetro cantando a un certo tono. "Il produttore ha risolto il problema aggiungendo un filtro personalizzato nella pipeline audio che ha rilevato e rimosso le frequenze offensive durante la riproduzione audio", ha continuato.

Chen ha aggiunto: "Speriamo che ora i loro laptop non contengano più questo filtro audio, necessario per proteggere dai danni un disco rigido che non usano più".

Fonte: IFLScience