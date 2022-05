Kojima Productions oltre Death Stranding 2, un altro progetto sarebbe in fase avanzata

Dopo la conferma di Norman Reedus dell'arrivo di Death Stranding 2, numerose voci si susseguono sul secondo titolo in lavorazione. Come lo stesso Kojima ammise qualche settimana fa, il suo team sembra essere al lavoro su più fronti. Si è parlato tanto di un possibile ritorno di Silent Hill, senza dimenticare però il progetto basato sul cloud per Microsoft.

Il secondo titolo in sviluppo però, potrebbe essere più concreto del previsto: secondo quanto riportato tramite Twitter da Infinite Takes, pare che il reveal di questo progetto fosse in programmazione addirittura lo scorso anno ma evidentemente spostato almeno di qualche mese.

As far as we know Kojima is working on another game in addition to the Death Stranding sequel, and has been for quite awhile. Supposedly it is so underway that we expected an announcement in 2021. #KojimaProductions