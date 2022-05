League of Legends: un pro-player omosessuale critica l'industria degli eSport per la mancanza di inclusione

Il giocatore eSport cino-canadese Biofrost si è dichiarato gay e ha criticato l'industria per la sua mancanza di inclusione.

In un lungo tweet il giocatore di League of Legends spiega le difficoltà di uscire allo scoperto nel mondo ostile degli eSport e invita al cambiamento.

"Non sto facendo questo annuncio perché devo dire a tutti i dettagli della mia vita personale, ma perché voglio che ci sia più consapevolezza sui problemi che la nostra community deve affrontare", ha scritto.

"In quasi tutte le squadre in cui sono stato, ho sentito commenti omofobici dai miei compagni di squadra o dallo staff e mi sono sentito a disagio, temendo persino di perdere il lavoro se avessi detto la verità".

"Sono a un punto della mia vita in cui ho accettato chi sono e mi ci è voluto molto tempo per arrivarci".

"La mia storia non è unica. Nell'industria dei videogiochi sessismo, pregiudizio e omofobia sono dilaganti. Non credo che ci sia una soluzione rapida, ma iniziamo noi a mantenerci a uno standard più elevato e trattiamo tutti con dignità. Dobbiamo educare le persone negli eSport a una condotta corretta all'interno del posto di lavoro."

In un tweet di follow-up ha aggiunto: "non mi aspettavo tutto questo supporto e mi fa sentire fiducioso per il cambiamento che possiamo apportare in questa community. Sono incredibilmente grato a tutti voi".

I didn't expect this amount of support and it makes me feel hopeful for the change that we can make in this community. I'm incredibly thankful for all of you. — Vincent (@Biofrostlol) May 7, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Biofrost gareggia come parte del team Dignitas.

Love you Vincent ❤️ thank you for sharing. — Søren Bjerg (@Bjergsen) May 7, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Proud of you for sharing!



Think it's super important for those who feel discrimated against & marginalized in esports to know they're not alone & have others who have shared their experiences.



Hopefully everyone can work together to make it a better & more welcoming place. — Isaac CB (@AzaelOfficial) May 7, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Gli eSport, purtroppo, sono noti per la mancanza di inclusione, motivo per cui i commenti di Biofrost sono stati definti coraggiosi.

Molti hanno risposto al suo tweet con parole di sostegno, tra cui il collega giocatore di League of Legends Søren Bjerg, il giocatore di picchiaduro professionista Sonic Fox e altri ancora.

Le donne in particolare affrontano difficoltà negli eSport, il che ha portato alla fondazione di programmi come Game Changers, un programma di eSport tutto al femminile per i giocatori di Valorant.

Fonte: Eurogamer.net.