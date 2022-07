LocoRoco Midnight Carnival avvistato su PlayStation Store

Un elenco del PlayStation Store riporta il nome di LocoRoco Midnight Carnival. Il titolo è stato scoperto dai membri di ResetEra prima che fosse rimosso dalla disponibilità del pubblico. Il gioco è stato origariamente rilasciato per PSP ma ora arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 con un miglioramento del rendering, riavvolgimento, salvataggi rapidi e filtri grafici custom.

Si presuppone che il titolo arriverà sul PlayStation Plus Premium come titolo fra quelli previsti per luglio 2022, ma può anche darsi sia un “segnaposto” per un titolo del tutto nuovo, come già accaduto in passato per Ridge Racer 2 sempre per PSP. L’elenco non riportava la data di rilascio, quindi attualmente viaggiamo nel mare delle supposizioni.

LocoRoco Midnight Carnival vede il ritorno della maliziosa Bui Bui e le sfide più difficoltose mai viste su di un titolo della saga. Il gioco aggiungeva un nuovo super salto, abilità che permetteva ai giocatori di concatenare i salti rimbalzando sulle pareti mentre si poteva continuare a ruotare il mondo attorno al personaggio. Erano inclusi anche due mini giochi nella forma di BuiBui Crane e Locoball oltre ad un livello bonus dove collezionare Pickories. Tuttavia questa nuova versione veniva dichiarata come titolo single player.

