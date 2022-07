Lucca Comics & Games 2022 Hope, al via la prevendita dei biglietti

Attraverso un comunicato stampa, gli organizzatori di Lucca Comics & Games annunciato l'apertura oggi della prevendita dei biglietti per l'edizione 2022 che si terrà dal 28 ottobre al 1° novembre.

Un’occasione assolutamente da non perdere: l’acquisto dei biglietti a un prezzo scontato (pari al 2021) sarà valido unicamente da giovedì 21 luglio a giovedì 4 agosto. Due settimane per assicurarsi l’accesso al festival più atteso dalle community legate al fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d’animazione, serie tv, cosplay, acquistando sia i biglietti giornalieri sia tutte le tipologie di abbonamento da due, tre, quattro e cinque giorni. Il link per l’acquisto è disponibile cliccando qui.

Lucca Comics & Games, con prudenza e attenzione per la sicurezza dei propri visitatori, ha deciso di adottare misure di autocontenimento nell’emissione dei biglietti, pertanto il tetto massimo di biglietti vendibili è stato fissato a 55.000 per la singola giornata, rispetto a una superficie espositiva della manifestazione 2022 superiore a quella del 2019 (in cui il ticketing cap era settato sugli ormai consueti 90.000 per giorno).

Ecco di seguito il listino prezzi: