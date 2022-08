Luna Abyss è un FPS 'bullet hell' che ci porta sotto la superficie di un pericolosissimo satellite. Trailer e dettagli

Bonsai Collective ha annunciato Luna Abyss, un'avventura narrativa d'azione nota per il suo gameplay infernale. È in sviluppo per PC, PlayStation e Xbox, sebbene non siano state specificate né la data né le console specifiche. Per l'occasione è stato pubblicato un primo trailer.

"Siete stati privati della vostra libertà e non avete altra scelta che esplorare una megastruttura abbandonata che si trova sotto la superficie di Luna, un satellite mimetico", si legge nella storia. "La vostra missione sarà recuperare una tecnologia dimenticata che si trova in una colonia perduta all'interno dell'Abisso. Ogni passo che farete sarà sotto l'occhio vigile di Aylin, un'entità artificiale che veglia sulla vostra prigionia".

Luna Abyss ci invita a scoprire i misteri di una luna mimetica e l'Abisso che contiene, indagare sui resti di una colonia abbandonata e scoprire il vostro ruolo in questo mondo senza futuro. "Correte, saltate e fatevi strada attraverso questa enorme megastruttura aliena. Godetevi un fluido platform in prima persona in cui dovrete muovervo attraverso la Luna e le profondità dell'Abisso", affermano i suoi creatori.

Per adesso non sappiamo ancora la sua data di uscita, ma Luna Abyss è un gioco che vale la pena tener d'occhio.

