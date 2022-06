Wolfenstein e Indiana Jones? MachineGames è 'entusiasta' per l'Xbox & Bethesda Games Showcase

Il prossimo Xbox + Bethesda Games Showcase è ormai alle porte, ma cosa presenterà Microsoft durante l’attesissimo show? Sicuramente Starfield, mentre altri rumoreggiati come un nuovo Fable e Perfect Dark probabilmente no. A quanto pare gli sviluppatori di Machinegames, che hanno dato i natali alle versioni moderne di Wolfenstein e che si stanno occupando del nuovo titolo dedicato ad Indiana Jones, sono molto eccitati all’idea di assistere (o partecipare) allo show, come dichiarato su Linkedin.

Ma il punto è proprio questo: Lo studio di sviluppo assisterà soltanto allo Show o ne sarà parte attiva? Ed in questo caso, cosa ci mostreranno?

Potrebbe essere un nuovo teaser di Indiana Jones, dato che come loro stessi hanno dichiarato, ci vorrà un altro po' di tempo prima che mostrino qualche sprazzo di gameplay. Forse un nuovo capitolo di Wolfenstein?. Già dopo il rilascio di Wolfenstein: Youngblood nel 2018, Peter Hine di Bethesda confermò che un Wolfestein III fosse già in lavorazione, quindi i tempi potrebbero essere maturi per mostrarci un trailer del nuovo capitolo del gioco. Attualmente si tratta solo di speculazioni, ma il 12 Giugno si avvicina e a breve tutte le carte saranno scoperte.

Fonte: wccftech.com