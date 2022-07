Mega Man: l'intero franchise ha venduto 38 milioni di copie

Mega Man non riceverà tanti sequel e aggiornamenti come Resident Evil o Monster Hunter, ma è ancora uno dei franchise di maggior successo di Capcom.

Nei recenti risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2022, il publisher ha confermato che la serie ha raggiunto i 38 milioni di unità vendute.

La serie ha debuttato nel 1987 con l'uscita di Mega Man su Famicom/NES. Nel corso dei decenni ha ricevuto diversi sequel e spin-off come Mega Man X, Mega Man Zero, Mega Man Legends e molti altri. Mega Man Battle Network è l'ultimo a ricevere una Legacy Collection, in uscita nel 2023 per PS4, Nintendo Switch e PC.

L'ultimo titolo originale del franchise è stato Mega Man 11 del 2018. Anche se Capcom non ha indicato quale sarà il prossimo gioco, è positivo vedere che i suoi titoli continuano ad accumulare vendite anche dopo tutti questi anni.

Fonte: Gamingbolt.