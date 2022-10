Meta Quest Pro annunciato ufficialmente: ecco i dettagli sul nuovo headset VR da $1.500

Oculus ha presentato Meta Quest Pro, un nuovo headset VR di fascia alta da 1.499 dollari.

Dal momento che Meta Quest 2 standard è passato di recente da 299 a 399 dollari, ci si potrebbe chiedere cosa si ottiene con la versione Pro con 1.100 dollari in più. Meta afferma che il suo ultimo headset rappresenta un "grande balzo in avanti per l'hardware VR", con "esperienze" di mixed reality, display LCD più nitidi, design elegante, tracciamento degli occhi e espressioni facciali più naturali per il vostro avatar. Naturalmente, tutto questo è accompagnato dalla libertà spaziale di una piattaforma VR completamente wireless.

"Crediamo che i dispositivi VR contribuiranno a inaugurare la prossima piattaforma informatica, diventando onnipresenti come lo sono oggi i computer portatili e i tablet, e che le persone li utilizzeranno nella loro vita quotidiana per accedere al metaverso", si legge in un annuncio sul blog di Quest. "Con le sue tecnologie all'avanguardia, Meta Quest Pro rappresenta un passo importante verso questo futuro. L'abbiamo progettato per espandere le possibilità della VR e della mixed reality".

Internamente, Meta Quest Pro è il primo dispositivo ad essere alimentato dal nuovissimo Qualcomm Snapdragon XR2+, che consente una potenza di elaborazione superiore del 50% rispetto al Quest 2. Meta afferma inoltre che Quest Pro è dotato di "ottiche di nuova generazione" che sostituiscono le lenti Fresnel di Quest 2. Quest Pro è dotato di un sottile pannello che si estende su tutta l'ampia superficie.

Insieme a Meta Quest Pro sono stati annunciati i nuovi controller Meta Quest Touch Pro, ciascuno dotato di tre sensori che tracciano la loro posizione in uno spazio 3D indipendente dall'headset, offrendo all'utente una gamma completa di movimenti a 360 gradi. I nuovi controller presentano inoltre un'acustica migliorata e un design più ergonomico che, secondo Meta, "li farà sentire come estensioni naturali delle vostre mani". Sono inclusi nel Quest Pro, ma saranno disponibili anche separatamente per 299 dollari e saranno compatibili con Meta Quest 2 standard.

"Meta Quest Pro è un dispositivo VR e MR multifunzionale progettato per aiutarvi a svolgere al meglio il vostro lavoro e a creare connessioni significative con le persone a cui tenete di più, fornendo al contempo un'idea di ciò che i futuri dispositivi AR potrebbero essere in grado di fare", spiega Oculus. "Nel corso del tempo migliorerà grazie agli investimenti in nuove funzionalità e contenuti software e agli sviluppatori che trasformeranno le possibilità in realtà con nuove esperienze basate su Presence Platform".

Meta Quest Pro verrà lanciato il 25 ottobre con retrocompatibilità con l'intero catalogodi Quest 2, il che significa che potrete giocare con alcuni dei migliori giochi VR fin da subito.

Fonte: Gamesradar.