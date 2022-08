Metal Slug Tactics, il Metal Slug 'strategico' è stato rinviato

Durante il Summer Game Fest del 2021 DotEmu ha presentato Metal Slug Tactics, un gioco di Metal Slug ma in salsa strategica. Inizialmente il team di sviluppo aveva programmato di lanciare il gioco entro quest'anno, ma così purtroppo non è.

Attraverso l'account Twitter ufficiale di DotEmu la società ha dichiarato che ora la finestra di lancio di Metal Slug Tactics è posticipata al 2023. Come approfondimento, un post su Steam recita: "Un anno fa vi avevamo detto che stavamo lavorando a Metal Slug Tactics. Oggi noi di DotEmu assieme a Laikir Studios abbiamo preso la difficile decisione di posticipare il gioco al 2023".

"Fidatevi, stiamo lavorando tantissimo sul gioco, ma abbiamo bisogno ancora di un po' di tempo per migliorare il gameplay" afferma il post.

Marco, Eri, Fio, and Tarma are tinkering away to make #MetalSlugTactics as explosive as possible on release, but the squad needs a bit more time in the shop to prepare for the battles ahead. See you in 2023! @LeikirStudio x @Dotemu

