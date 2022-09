Microsoft e Activision Blizzard preoccupano l'ente del Regno Unito? Phil Spencer risponde

Nella giornata di oggi la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha rivelato di avere "preoccupazioni" sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e ora Phil Spencer di Xbox ha scritto una lunga lettera pubblica in risposta.

Parlando sul sito Web di Microsoft, Spencer ha riconosciuto che "regolatori, sviluppatori di giochi e giocatori" hanno chiesto cosa significhi l'acquisizione per il settore e ha sottolineato che la "scelta" è fondamentale per i giocatori per alcuni motivi.

"Per raggiungere i miliardi di giocatori dove si trovano e indipendentemente dal dispositivo su cui giocano, dobbiamo abbracciare la scelta. Dare ai giocatori la possibilità di scegliere come giocare ai loro giochi rende il gioco più accessibile e porta a comunità di giocatori più ampie e vivaci. La scelta è altrettanto importante per gli sviluppatori. Gli sviluppatori traggono vantaggio dall'avere una varietà di modelli di distribuzione e di business per i loro giochi. La scelta apre opportunità di innovazione e consente al settore di crescere".

"Rispettiamo e accogliamo con favore le domande difficili che ci vengono poste. L'industria dei giochi oggi è solida e dinamica. I leader del settore, tra cui Tencent e Sony, continuano ad espandere le loro vaste librerie di giochi, nonché altri marchi e franchise di intrattenimento, che sono apprezzati dai giocatori di tutto il mondo. Riteniamo che una revisione approfondita dimostrerà che la combinazione di Microsoft e Activision Blizzard andrà a beneficio dell'industria e dei giocatori".

Fonte: Microsoft