Microsoft continuerà le acquisizioni per tenere testa a Tencent e Sony

Durante il Tokyo Game Show 2022, Phil Spencer è stato intervistato da Squawk Asia per raccontare come la grande competitività di altri protagonisti del mercato come Tencent e Sony spingono Microsoft a continuare nelle acquisizioni.

Pur non riferendosi direttamente agli ultimi “scontri” fra l’azienda nipponica e quella americana, il capo della divisione gaming di quest’ultima sostiene che “il nostro è un mercato davvero molto competitivo. Non penso proprio che possiamo permetterci di prenderci una pausa in questo genere di affari”

Spencer indica poi i maggiori competitor di Microsoft nel mercato videoludico "Tencent è oggi la più grande azienda di videogiochi del pianeta e sta investendo pesantemente nelle acquisizioni e nella creazione di nuovi giochi. Anche Sony è un'azienda più grande di quella che siamo noi oggi nel settore dei videogiochi, e anche loro stanno continuando a investire. Per questo dico che ci troviamo in un mercato altamente competitivo. Ma ci sforziamo di essere un attore importante, e vogliamo offrire ottimi contenuti per i nostri giocatori. Perciò continueremo ad essere attivi sul mercato. Il lavoro non finisce mai, e voglio assicurarmi che Xbox sia tra i massimi attori del settore in termini di innovazione e competitività".

Continuando poi la sua discussione con Squawk, Spencer ha negato ogni interesse da parte dell’azienda di acquisire Discord, essendo già soddisfatto degli accordi di collaborazione raggiunti.

Fonte: PC Gamer