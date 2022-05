Microsoft lavora a 'Keystone', un nuovo dispositivo per giocare su Xbox Game Pass tramite cloud

Da qualche anno si vocifera che Microsoft stia studiando nuove possibilità per lo streaming in grado di offrire Xbox Cloud Gaming tramite dispositivi come Chromecast. Il primo indizio è stato Project Hobart. Più di recente, un nome in codice "Keystone" è apparso in un elenco dell'OS di Xbox, alimentando le voci secondo cui Microsoft sta continuando a esplorare hardware aggiuntivo per la linea Xbox.

Ora, come riporta Windowscentral, possiamo confermare le voci e sappiamo che si tratta di un dispositivo di streaming HDMI modernizzato che gestisce Xbox Game Pass e il suo servizio di cloud gaming. Tuttavia, Microsoft sta esplorando ulteriori iterazioni del prodotto prima di lanciarlo sul mercato.

In una dichiarazione fornita al sito, un portavoce di Microsoft ha descritto il suo impegno ad "abbassare" i confini dei contenuti Xbox attraverso un hardware a basso costo, pur riconoscendo che la versione esistente di Keystone ha bisogno di un po' più di tempo prima di essere lanciata.

"La nostra visione per Xbox Cloud Gaming è incrollabile: il nostro obiettivo è quello di consentire alle persone di giocare ai giochi che vogliono, sui dispositivi che vogliono, ovunque vogliano. Come annunciato lo scorso anno, abbiamo lavorato a un dispositivo di game-streaming, nome in codice Keystone, che potrebbe essere collegato a qualsiasi TV o monitor senza la necessità di una console", ha dichiarato un portavoce di Microsoft.

"Come parte di qualsiasi percorso tecnico, valutiamo costantemente i nostri sforzi, esaminiamo i nostri insegnamenti e ci assicuriamo di apportare valore ai nostri clienti. Abbiamo deciso di abbandonare l'attuale iterazione del dispositivo Keystone. Faremo tesoro di quanto appreso e rifocalizzeremo i nostri sforzi su un nuovo approccio che ci consentirà di offrire in futuro Xbox Cloud Gaming a un maggior numero di giocatori in tutto il mondo".

Keystone è in fase di sviluppo da un paio d'anni, con Microsoft che continua a finalizzare le caratteristiche del prodotto.

Secondo le ipotesi, Keystone potrebbe funzionare con una sorta di sistema operativo Windows o Xbox ridotto, dato che originariamente "Keystone" compariva in un elenco di sistemi operativi accanto alle diverse piattaforme Xbox. L'utilizzo di Windows al posto di alternative come Android consentirebbe a Microsoft di offrire le proprie applicazioni di streaming multimediale come Microsoft Movies & TV. Tuttavia, l'utilizzo di Android sarebbe potenzialmente una via più rapida per il mercato, puntando su applicazioni come Netflix e forse Spotify.

Un dispositivo streaming a basso costo ha ovviamente senso dal punto di vista commerciale, in quanto Microsoft spinge per portare Xbox Game Pass a un maggior numero di famiglie che forse non sono interessate a possedere una console "completa".

Fonte: Windowscentral.