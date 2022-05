Microsoft presenta la nuova gamma di accessori creati per essere più accessibili

Microsoft ha ampliato la propria gamma di hardware per PC incentrato sull'accessibilità con la gamma di accessori. Svelato durante il Microsoft Ability Summit di ieri, il set comprende tre dispositivi - l'Adaptive Mouse, l'Adaptive Button e l'Adaptive Hub - che mirano a rendere i giochi e le app più utilizzabili per chiunque, permettendo loro di essere personalizzati con allegati stampati in 3D.

Ogni pulsante adattivo, ad esempio, può trasformarsi in un grande D-pad, o un controller joystick, o solo un paio di due pulsanti grossi. Tutto dipende dall'attacco personalizzato e il pulsante adattivo può essere programmato con un massimo di otto input contemporaneamente, da qui la sua capacità di agire come dispositivo di input direzionale.

Il mouse adattivo, nel frattempo, è di per sé solo un piccolo disco. Ma è costruito per inserirsi facilmente in corpi più grandi o collegarsi ad altri accessori e supporti, in modo che possa ospitare impugnature diverse o adattarsi a configurazioni specializzate. L'hub può collegare tutto insieme accoppiando in modalità wireless fino a quattro pulsanti alla volta, collegando anche fino a tre altri dispositivi tramite Bluetooth o USB-C.

Questi accessori assomigliano molto a un perfezionamento delle idee di accessibilità che Microsoft ha provato con l'Xbox Adaptive Controller.

Fonte: The Verge