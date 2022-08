Microsoft risponde a Sony riguardo Call of Duty ed esclusività

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato come Sony creda che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sia una minaccia verso la concorrenza. Il fulcro della questione è stato Call of Duty, storico franchise che, secondo Sony, non ha rivali se diventasse esclusiva Microsoft.

Ora arriva la risposta della società di Redmond: nella notifica di 118 pagine emessa da Microsoft in relazione all'indagine in corso sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte delle autorità di regolamentazione della concorrenza in Brasile, il gigante del software fa una dichiarazione indiretta per respingere le preoccupazioni di Sony.

Nel paragrafo 285 della sua dichiarazione, la società afferma che giochi forti e distintivi sono disponibili sia da Sony che da Nintendo, compresi i loro titoli esclusivi. Microsoft cita la società di market intelligence globale IDC, che ha precedentemente riconosciuto God of War e Marvel's Spider Man come i principali giochi esclusivi di Sony nel 2018, oltre ad altri titoli importanti come The Last of Us e Uncharted.

Secondo la casa madre Xbox, i suddetti titoli PlayStation sono indicativi dell'integrazione verticale di Sony. Microsoft individua Spider-man come un ottimo esempio a questo proposito, sottolineando che Sony possiede i diritti cinematografici dell'IP. La società madre Xbox afferma che ciò dimostra la strategia più ampia di Sony di acquisire diritti che rendono i franchise di terze parti esclusivi della sua console. La dichiarazione evidenzia anche Final Fantasy VII come un altro esempio in tal senso.

Fonte: ResetEra