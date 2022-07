Microtransazioni senza confini: è possibile acquistare una BMW pagando mensilmente alcune funzionalità dell'auto

Per la maggior parte delle persone, possedere una BMW è un'aspirazione: l'ultimo modello della casa automobilistica costa poco meno di 95.000 dollari e non sono certo spiccioli. Ora immaginate di aver risparmiato per permettervi un oggetto così costoso e poi, dopo averla guidata, l'oggetto in questione inizia a diventare una specie di... gioco mobile F2P.

Le auto di BMW sono oggetti di fascia alta, si potrebbe descrivere come una casa automobilistica di lusso, e l'azienda si è interessata per un po' di tempo a come le microtransazioni potessero inserirsi in questo contesto. Nel 2019 BMW ha offerto un servizio di abbonamento per Apple CarPlay negli Stati Uniti, che consente di integrare il telefono con gli schermi e il sistema audio del veicolo, per 80 dollari all'anno. La reazione è stata così negativa che BMW ha rapidamente invertito la rotta e ha reso la funzione una dotazione standard per la maggior parte delle sue auto.

Questo non significa però che l'azienda si sia arresa e ora sta sperimentando un'altra offerta in Corea del Sud: pagare per riscaldare i sedili. Il costo è di circa 18 dollari al mese (via The Verge), oppure si può optare per l'accesso "illimitato" con un pagamento unico di 415 dollari.

Il punto è che le auto di BMW sono tutte perfettamente in grado di offrire funzioni come il Cruise Control attivo, Apple CarPlay o il BMW Drive Recording. È solo che ora è necessario pagare il software per sbloccare queste funzioni che sono integrate nell'auto già acquistata.

Resta da vedere se tutto ciò sarà lanciato al di fuori della Corea del Sud. Il negozio BMW del Regno Unito, ad esempio, elenca una serie di funzioni che BMW chiama "DriveConnected", tra cui il riscaldamento dei sedili anteriori (15 sterline al mese), il riscaldamento del volante (10 sterline al mese) o il privilegio di pagare per avere la mappa GPS di bordo aggiornata con nuove informazioni. Sembra che la casa automobilistica non stia ancora cercando di introdurre questo servizio negli Stati Uniti.

Tutte le auto BMW per le quali è possibile acquistare queste funzioni dispongono già della funzionalità hardware, che deve essere abilitata dal software BMW. Nella descrizione di alcune di queste funzioni, BMW stessa afferma che "l'hardware per questa funzione è già stato installato nel vostro veicolo durante la produzione, senza costi aggiuntivi".

Il tipo di persone che acquistano le nuove BMW potrebbe non battere ciglio di fronte a qualche migliaio di sterline in più per sbloccare varie funzioni, e questa è la scommessa che la casa automobilistica sta facendo, probabilmente. Ma se c'è una cosa certa riguardo a microtransazioni come queste, è che svalutano la sensazione di un determinato prodotto come BMW, che dovrebbe essere un marchio "aspirazionale", qualcosa che la gente sogna a occhi aperti di possedere.

Fonte: PCGamer.