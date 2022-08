Rob Hale è scomparso e il suo ultimo desiderio è regalare i suoi videogiochi su Steam

Purtroppo Rob Hale, creatore di Waves e Waves 2, alias Squid In A Box, è morto all'inizio di questo mese dopo aver combattuto contro il cancro. Come parte del suo ultimo desiderio, i giochi dello sviluppatore sono stati resi disponibili gratuitamente su Steam.

In un post sul forum di Waves 2 Steam, il partner di Rob Hale, CJ, ha annunciato la morte di Hale. Ha anche rivelato che parte dei desideri finali di Hale era quello di rendere i giochi gratuiti per il divertimento di tutti: "Questo era qualcosa che Rob stava comunque considerando negli ultimi due mesi quando la sua salute ha subito un tracollo...spero che questo possa essere visto come un regalo d'addio a tutti quelli là fuori che non hanno ancora giocato a nessuno di questi giochi".

Waves è stato lanciato nel 2011 e ha segnato il primo grande gioco di Hale. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno sparatutto twin-stick in stile arcade in cui i giocatori devono distruggere i bug, gli errori e i virus che minacciano di uccidere il loro sistema. Waves è diventata una scelta popolare nella scena indipendente, in gran parte grazie al suo gameplay e alla colonna sonora di accompagnamento.

Sfortunatamente, Hale è morto prima che il successore di Waves 2: Notorious potesse essere completato. Come scrive CJ nell'annuncio, Hale "sognava sempre in grande e cercava di creare il miglior gioco possibile". Il sequel doveva essere uno "Sparatutto twin-stick infernale" in cui i giocatori prendono il controllo di un "runner" che si tuffa nel cyberspazio per combattere le reti aziendali.

CJ termina la sua lettera così: "Spero che tutti voi là fuori, chiunque siate e come i giochi di Rob vi abbiano raggiunto, possiate occupare un posto speciale nel vostro cuore per Waves...ma soprattutto spero che voi possiate continuare a sentire la passione e l'amore che Rob ha riversato in questi giochi".

