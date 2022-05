Mother 3 non ha mai raggiunto l'occidente e ora abbiamo scoperto perché

Il classico cult di Nintendo, Mother 3, non ha ancora raggiunto l'occidente e ora al suo produttore è stato chiesto perché.

Discutendo del titolo a lungo richiesto con gli ex dipendenti di Nintendo Kit e Krysta nel loro nuovo podcast (via Nintendo Life), al produttore Shinichi Kameoka è stato chiesto direttamente perché Mother 3 non avesse mai visto la luce al di fuori del Giappone.

"Personalmente, penso che il più grande punto di forza di Mother 3 sia lo stile di scrittura unico del [creatore] Shigesatao Itoi", ha risposto Kameoka, "tradurre il fascino e le sfumature della sua scrittura in altre lingue è una bella sfida, e forse è per questo che non sono state prese in considerazione le versioni internazionali di Mother 3."

Mother 3 è stato originariamente lanciato per Game Boy Advance nel 2006, ma nonostante la pressione dei fan e varie riedizioni per Mother/Earthbound, il terzo capitolo della serie non ha mai raggiunto le coste occidentali.

Nel 2016, una versione del gioco è stata lanciata tramite la console virtuale Wii U, per il decimo anniversario del gioco. Ma ancora una volta, il lancio è avvenuto solo in Giappone e non altrove.

Nel corso degli anni, numerosi report hanno suggerito che fosse stata presa in considerazione una versione occidentale, ma alla fine abbandonata da Nintendo a causa delle preoccupazioni sugli elementi della storia del gioco.

Nel frattempo, i primi due giochi Earthbound/Mother sono disponibili tramite Nintendo Switch Online.

Fonte: Eurogamer.net.