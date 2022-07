Netflix lavorerà con Microsoft nella gestione delle pubblicità

Netflix ha ingaggiato Microsoft per fornire la tecnologia pubblicitaria per il livello ad-supported previsto dal servizio di streaming, hanno annunciato ieri le società. Secondo quanto riferito, la filiale NBCUniversal di Comcast e Google erano i "principali contendenti" per la pubblicità su Netflix prima che Microsoft si aggiudicasse il contratto.

Microsoft sarà il "partner globale per la tecnologia pubblicitaria e le vendite" per il "nuovo piano di abbonamento ad-supported a prezzi più bassi", ha dichiarato ieri Netflix.

"Microsoft ha la comprovata capacità di supportare tutte le nostre esigenze pubblicitarie mentre lavoriamo insieme per costruire una nuova offerta ad-supported", ha dichiarato Netflix. "Ma soprattutto, Microsoft ha offerto la flessibilità necessaria per innovare nel tempo sia dal punto di vista tecnologico che da quello delle vendite, oltre a una forte protezione della privacy per i nostri membri". L'abbonamento streaming con supporto pubblicitario sarà offerto "in aggiunta ai nostri attuali piani base, standard e premium senza pubblicità", ha dichiarato Netflix.

Netflix ha anche detto che è ancora "molto presto e abbiamo molto da lavorare" prima di lanciare il livello con supporto pubblicitario, anche se la società ha recentemente detto ai dipendenti che prevede di lanciarlo entro la fine di quest'anno. Il piano per gli annunci pubblicitari è stato annunciato ad aprile dall'amministratore delegato Reed Hastings, in un contesto di rallentamento della crescita dei ricavi e di perdita di abbonati.

Netflix non ha detto quanto costerà il livello ad-supported.

Microsoft ha pubblicato un proprio comunicato stampa in cui si legge: "Tutti gli annunci pubblicitari serviti su Netflix saranno disponibili esclusivamente attraverso la piattaforma Microsoft". Microsoft ha dichiarato che la scelta di Netflix "sostiene l'approccio di Microsoft alla privacy, che si basa sulla protezione delle informazioni dei clienti".

Microsoft ha servito annunci pubblicitari sul motore di ricerca Bing e sui suoi predecessori per molti anni, ma la sua capacità di ottenere il contratto con Netflix sarebbe dovuta all'acquisto del sistema di pubblicità programmatica Xandr da AT & T. "È stato l'acquisto di Xandr a dare a Microsoft la tecnologia necessaria per diventare un concorrente nella gara di alto profilo per aggiudicarsi la partnership con Netflix, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione", ha scritto il Wall Street Journal.

La scelta di Microsoft "è stata una sorpresa per alcuni dirigenti dell'industria pubblicitaria, perché Microsoft non è nota per le sue capacità di pubblicità video come altre aziende", ha scritto il WSJ.

Fonte: Arstechnica.