NieR Automata scatena polemiche tra i fan di Kingdom Hearts su Nintendo Switch

L'annuncio di NieR Automata su Nintendo Switch è stato ben accolto da tutti, o quasi. Il titolo Square-Enix arriverà infatti su Nintendo Switch sia in versione fisica sia in digitale scatendo però le ire dei fan di Kingdom Hearts.

Infatti la stessa Square-Enix ha rilasciato lo storico titolo con protagonista Sora soltanto in versione cloud e non senza problemi. Per poter funzionare correttamente fu necessaria una patch riparatoria, necessaria per permettere ai giocatori di accedervi. Sui forum dunque, si è scatenato il putiferio vertendo sulla disparità di trattamento.

Evidentenmente far funzionare Kingdom Hearts in locale deve essere stato molto complesso ─ per qualche ragione ─ mentre, seppur con qualche limitazione, NieR Automata sembra non avere grossi problemi, così come Doom Eternal o The Witcher III. Vedendo queste evidenti discrepanze di trattamento, c'è anche dunque chi lo trova intollerabile:

I have every reason to be mad that Nier gets to be on the Switch physically and digitally with no cloud version while Kingdom Hearts Only gets the Cloud Version. Unacceptable. — KH4Momo🗝💙✨ (@MomoPkmn95) June 29, 2022

"Ho tutte le ragioni per essere arrabbiata per il fatto che Nier possa essere fisicamente e digitalmente su Switch senza una versione cloud mentre Kingdom Hearts ottiene solo la versione cloud. Inaccettabile."

Il mood è più o meno questo. Forse Square-Enix prenderà provvedimenti adesso, visto il rumore che si è scatenato. Vedremo.

Fonte: GamesRadar