Nintendo registra un calo delle vendite mentre Switch raggiunge quota 111 milioni di console vendute

Le vendite hardware e software di Nintendo sono diminuite rispetto all'anno precedente per i tre mesi terminati a giugno 2022, a causa, in parte, della carenza di componenti.

Le vendite hardware per il Q1 di Nintendo sono state pari a 3,43 milioni di unità (in calo del 22,9% rispetto all'anno precedente) e le vendite software sono state pari a 41,41 milioni di unità (in calo dell'8,6%).

Anche le vendite nette sono scese del 4,7% a 307,4 miliardi di yen. Tuttavia, gli utili netti sono aumentati del 28,3% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 166,7 miliardi di yen.

Nel primo trimestre (da aprile a giugno 2022), Nintendo Switch Sports (uscito ad aprile) ha venduto 4,84 milioni di unità e Mario Strikers: Battle League (uscito a giugno) ha venduto 1,91 milioni di unità.

Ecco la top 10 dei giochi più venduti su Switch:

Mario Kart 8 Deluxe – 46.82m Animal Crossing: New Horizons – 39.38m Super Smash Bros. Ultimate – 28.82m Legend of Zelda: Breath of the Wild – 27.14m Pokemon Sword/Shield – 24.50m Super Mario Odyssey – 23.93m Super Mario Party – 18.06m Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl – 14.79m Pokemon Let’s Go – 14.66m Ring Fit Adventure – 14.54m

Nintendo Switch ha venduto altri 3,43 milioni di unità nel trimestre (rispetto ai 4,45 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso), per un totale di 111,08 milioni di unità.

All'inizio dell'anno Switch si era già confermata la console Nintendo più venduta di tutti i tempi, superando i 101,63 milioni di Wii. Tuttavia, ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere i 154,02 milioni di unità vendute del Nintendo DS e i 118,69 milioni del Game Boy (e Game Boy Color).

Al di fuori delle console Nintendo, solo PlayStation 4 (116,6 milioni) e PlayStation 2 (155 milioni) hanno superato Nintendo Switch.

Gli ultimi risultati finanziari di Nintendo fanno eco a quelli di Sony, che all'inizio del mese ha registrato un calo delle vendite, imputato in parte alla carenza di componenti, alle difficili condizioni di mercato post boom pandemico e allo yen debole.

Mercoledì scorso, Nintendo ha dichiarato di aspettarsi che l'approvvigionamento di componenti migliorerà dalla fine dell'estate verso l'autunno. L'azienda prevede di lanciare un nuovo gioco Pokémon principale e Splatoon 3 verso la fine del 2022.

"Per essere una console di 5 anni fa, lo Switch sta ancora andando molto bene", ha dichiarato a Bloomberg l'analista Serkan Toto. "La pipeline di software di Nintendo per l'anno in corso è piena di blockbuster come Splatoon 3. Non sono preoccupato per Nintendo, in questo momento. Non sono preoccupato per Nintendo, almeno non per il 2022".

Nintendo ha mantenuto le previsioni di vendita di 21 milioni di pezzi per l'anno fiscale in corso, che terminerà a marzo 2023, con un calo del 9,8% rispetto all'anno precedente e del 37% rispetto all'anno fiscale 2020. Tuttavia, va notato che Nintendo è nota per le sue proiezioni conservative.

"Per quanto riguarda Nintendo Switch, continueremo a trasmettere il fascino di tutti e tre i modelli hardware per mantenere lo slancio delle vendite ed espandere la base di installazione", ha dichiarato la compagnia.

"Per quanto riguarda il software, abbiamo lanciato Xenoblade Chronicles 3 a luglio e abbiamo in programma l'uscita di Splatoon 3 a settembre, Bayonetta 3 a ottobre e Pokémon Scarlet e Pokémon Violet a novembre".

"Anche altri publisher di software hanno in programma di lanciare un'ampia varietà di titoli interessanti, e noi lavoreremo per rinvigorire la piattaforma attraverso la combinazione di titoli popolari esistenti e un flusso continuo di nuovi titoli."

