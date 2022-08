Nintendo aveva in cantiere un controller compatibile con PlayStation e Xbox

Nintendo stava lavorando a un controller adattivo compatibile con PlayStation e Xbox.

In un'intervista con Inverse, l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha dichiarato che Nintendo faceva parte di un'iniziativa dell'industria videoludica per creare un controller indipendente dalla piattaforma. L'azienda ha utilizzato l'Adaptive Controller di Xbox come "punto di partenza".

Fils-Aime spiega: "immaginate un controller adattivo che possa essere utilizzato con l'ultima piattaforma Xbox, PlayStation o Nintendo. È quello a cui stavamo lavorando tre anni fa". Fils-Aime si è ritirato nel 2019 e non è sicuro che il progetto sia ancora in corso presso Nintendo, ma spera che lo sia ancora.

"Ma spero anche che il controller - e la possibilità di connetterlo a tutti i vari sistemi - venga lanciato e condiviso con i consumatori il più rapidamente possibile".

Per quanto riguarda l'accessibilità, Fils-Aime sogna un controller in grado di funzionare su tutte le piattaforme e su PC, un dispositivo in grado di adattarsi alle capacità fisiche e alle esigenze specifiche del giocatore.

Anche se non è chiaro se questo controller di Nintendo vedrà mai la luce, l'azienda ha iniziato a fare alcuni piccoli passi verso un futuro più integrato, come ad esempio rendere finalmente compatibili i Joy-Con di Switch con Steam.

Fonte: IGN.