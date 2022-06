Nintendo Direct: tutti gli annunci e video della presentazione

L’ultimo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase ha svelato una variegata gamma di titoli di terze parti in arrivo su Nintendo Switch tra quest’anno e il 2023. Qui di seguito potete dare uno sguardo a tutti i giochi che sono stati mostrati grazie al comunicato stampa fornitoci da Nintendo.

Monster Hunter Rise - Sunbreak: oltre a una nuova storia, questa massiccia espansione per Monster Hunter Rise includerà nuovi mostri, nuove opzioni di combattimento, nuove ambientazioni, missioni di grado maestro e altro ancora! Raggiungi l'avamposto di Elgado, al di là del mare, per indagare su potenti creature chiamate “i tre signori”: il colossale Garangolm, il wyvern zannuto Lunagaron e il mostro principale di questa espansione, il vampiresco Malzeno. Oltre ai tre signori, Sunbreak introdurrà anche diversi altri mostri e persino alcune delle specie dei precedenti titoli Monster Hunter più amate dai fan! Gioca in solitaria, unisci le forze con un massimo di altri tre giocatori online o vai a caccia con chi preferisci tramite una connessione locale! Il titolo arriverà su Nintendo Switch il 30 giugno. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition: l’acclamato mondo di NieR:Automata sbarca su Nintendo Switch! Quando forme di vita meccaniche di un altro pianeta attaccano senza preavviso, l’umanità è costretta ad abbandonare la Terra per rifugiarsi sulla Luna. Nei panni di 2B, un membro della squadra di androidi militari YoRHa, devi ora prendere parte a una cruenta battaglia per la riconquista del pianeta. Questa edizione di NieR:Automata include contenuti scaricabili pubblicati in passato e costumi esclusivi per la versione per Nintendo Switch. Riconquista la Terra in NieR:Automata The End of YoRHa Edition, disponibile dal 6 ottobre. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop.

Lorelei and the Laser Eyes: preparati a scoprire i surreali enigmi e l’agghiacciante storia di questa innovativa avventura a base di rompicapi. Lorelei and the Laser Eyes, un’esclusiva temporale per console, arriverà su Nintendo Switch nel 2023.

Super Bomberman R 2: un nuovo Bomberman è in arrivo su Nintendo Switch! Oltre alle classiche modalità della serie, questo titolo ne includerà anche una del tutto inedita: Castello! Una squadra composta da un massimo di 15 giocatori*/** deve raggiungere degli scrigni, mentre un altro giocatore cerca di impedirlo. Sarà anche possibile creare e condividere i propri livelli. Super Bomberman R 2 arriverà su Nintendo Switch l’anno prossimo.

Mega Man Battle Network Legacy Collection: dieci titoli della serie Mega Man Battle Network, usciti in origine per Game Boy Advance, si apprestano a sbarcare su Nintendo Switch! Controlla Mega Man.EXE sulla griglia di combattimento e usa le Battle Chips per ottenere abilità devastanti. Questa collezione include una galleria con più di 1000 immagini e una modalità musica con più di 150 brani della serie. Mega Man Battle Network Legacy Collection arriverà su Nintendo Switch nel 2023. La collezione completa, in versione scaricabile, sarà anche disponibile in due volumi distinti: Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 e Vol. 2.

PAC-MAN WORLD Re-PAC: un remake di PAC-MAN WORLD sarà presto disponibile! La famiglia di PAC-MAN è stata rapita, e per salvarla il nostro eroe parte per l'Isola Fantasma. Fai fuori i nemici con Pac-Punti, Rev-roll, Butt-bounce e... un PAC-MAN gigante?! Da inseguimenti a tutto gas a avventure galattiche, preparati a scoprire livelli fuori di testa. PAC-MAN WORLD Re-PAC per Nintendo Switch uscirà il 26 agosto.

Blanc: un cerbiatto e un cucciolo di lupo uniscono le forze per attraversare una distesa innevata e tornare a casa nel mondo disegnato a mano di Blanc. In questa commovente avventura, questi due improbabili compagni dovranno coordinarsi e usare i loro rispettivi punti di forza per risolvere enigmi ambientali e farsi strada attraverso gelidi paesaggi. Blanc è una storia completamente priva di testi con gioco coop in locale e online, alla portata di tutti i giocatori. Blanc, un’esclusiva per console, sarà disponibile su Nintendo Switch a febbraio 2023.

Return to Monkey Island: un temerario pirata fa il suo ritorno! Return to Monkey Island segna l’inatteso ed eccitante ritorno del creatore della serie Ron Gilbert e rappresenta il seguito delle leggendarie avventure The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Al suo interno, i giocatori potranno godersi un gameplay punta e clicca in chiave moderna mentre esplorano le isole e risolvono rompicapi. Return to Monkey Island è un’esclusiva temporale per console che approderà su Nintendo Switch quest’anno.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: l’improbabile squadra composta da Mario, i suoi amici e gli eroici Rabbids, e a cui questa volta si unirà anche Bowser, parte per un’avventura spaziale in un nuovo Mario + Rabbids. La galassia è minacciata da un’oscura entità che vuole assorbirne tutta l’energia, inclusa quella degli Sparks, creature nate dalla fusione tra gli Sfavillotti e i Rabbids. Adesso tocca ai nostri eroi salvare gli Sparks e la galassia in battaglie a turni. Guida una squadra di tre personaggi e usa un’ampia gamma di strumenti per spostarti sul campo di battaglia, aggirare i nemici e farli fuori. Mario + Rabbids Sparks of Hope arriverà su Nintendo Switch il 20 ottobre. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop. I membri di Nintendo Switch Online possono provare il capitolo precedente, Mario + Rabbids Kingdom Battle, gratuitamente per un periodo limitato grazie al programma Giochi in prova.

Little Noah: Scion of Paradise: in questo gioco d’azione casual con elementi roguelite impersoni la giovane alchimista Noah, accompagnata dal suo scorbutico gatto Zipper. Sorpresa da una tempesta, Noah si schianta su delle antiche rovine, la cui conformazione cambia ogni volta che qualcuno vi accede. Recluta alleati chiamati Lilliputs e usa gli oggetti che raccogli per affrontare i nemici e sconfiggere i boss. Se durante la tua avventura finisci al tappeto, puoi usare gli strumenti che hai ottenuto per potenziarti e ricominciare più forte che mai. Utilizza serie di combo e potenti attacchi elementali per trionfare! Little Noah: Scion of Paradise sbarcherà oggi su Nintendo Switch.

RAILGRADE: In carrozza! Nel gestionale RAILGRADE dovrai progettare reti ferroviarie efficienti per trasportare merci e aiutare una colonia industriale a rifiorire. Per preparare ogni spedizione, prima che venga consegnata, dovrai portare a termine vari incarichi. Le tue strategie dovranno tenere conto di tanti fattori diversi, come il numero e la lunghezza dei treni, il tipo di risorse da ottenere, e come trasportare le merci dal punto A al punto B. RALGRADE sarà disponibile su Nintendo Switch in autunno.

RPG Time: The Legend of Wright: unisciti a Kenta, un aspirante creatore di videogiochi, per salvare il mondo in The Legend of Wright, un'avventura disegnata a mano. Ambientato nel quaderno di Kenta, questo gioco di ruolo si svolge su più di 200 pagine. Preparati a disegnare, cancellare, risolvere enigmi e persino consultare la tua fidata calcolatrice, scoprendo un nuovo modo di giocare ogni volta che giri la pagina. RPG Time: The Legend of Wright sbarcherà su Nintendo Switch il 18 agosto. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.

Sonic Frontiers: sfreccia attraverso una nuova zona! L'ultima avventura di Sonic è ambientata nelle pittoresche Starfall Islands, la patria di una misteriosa civiltà. Fatti strada attraverso ripide colline, sfrutta l’ambiente circostante a tuo vantaggio e approfitta della velocità di Sonic per sfrecciare a piacimento attraverso una vastissima zona. Cosa incontrerai su queste strambe isole? Sonic Frontiers arriverà su Nintendo Switch questo inverno.

Disney Dreamlight Valley: Vivi la magia insieme ai personaggi Disney e Pixar in questa entusiasmante simulazione di vita! Dreamlight Valley era un luogo idilliaco, dove i personaggi Disney e Pixar vivevano in armonia, fino a quando l'Oblio non l’ha trasformata in un incubo. Adesso tocca a te aiutare i suoi inconfondibili abitanti a recuperare i loro ricordi perduti. Esplora i tanti regni diversi di questa terra e fai amicizia sia con gli eroi sia con i cattivi in un mondo dove puoi personalizzare il tuo personaggio per diventare chiunque sogni di essere. Disney Dreamlight Valley arriverà su Nintendo Switch il 6 settembre con una versione in accesso anticipato.

LIVE A LIVE: scopri le tante storie con protagonisti, ambientazioni storiche e meccaniche di gioco differenti di questo classico gioco di ruolo, ora in HD-2D! LIVE A LIVE sarà disponibile su Nintendo Switch dal 22 luglio, ma una demo con l’inizio di tre capitoli arriverà nel Nintendo eShop già oggi. I dati di salvataggio della demo saranno trasferibili nel gioco completo.

DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom: Doraemon, Noby e amici atterrano su un pianeta sconosciuto e decidono di aiutare un nuovo amico a realizzare i suoi sogni... con una fattoria! Ara i campi, occupati dei raccolti e alleva gli animali. Puoi anche usare i gadget segreti di Doraemon per velocizzare il lavoro! Rilassati con gli amici, rimpinzati di manicaretti e vai a pesca. Inoltre, grazie al gioco in locale, potrai costruire un ranch con un amico! DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom arriverà su Nintendo Switch quest’anno.

Minecraft Legends: il mondo di Minecraft si fonde con azione e strategia in Minecraft Legends. Una terra magnifica immersa nel verde viene invasa da nemici di un'altra dimensione! Fai squadra con i tuoi alleati e affronta questa mostruosa minaccia insieme a loro. Quali segreti scoprirai in questo universo nuovo ma così familiare? Minecraft Legends arriverà su Nintendo Switch nel 2023.

DRAGON QUEST TREASURES: Un fratello e una sorella si avventurano nel magico e misterioso regno di Draconia per realizzare il loro sogno di trasformarsi in cacciatori di tesori. Erik e Mia, insieme ai loro irresistibili compagni Purrsula e Porcus, fanno squadra con un vasto assortimento di affabili mostri in questo spinoff della serie DRAGON QUEST. DRAGON QUEST TREASURES sbarcherà su Nintendo Switch il 9 dicembre.

Portal: Collezione da compagnia: infrangi le leggi della fisica in modi che non avresti creduto possibili usando un dispositivo altamente sperimentale. Risolvi impegnativi rompicapi e affronta una letale intelligenza artificiale assetata di potere chiamata GLaDOS. Fai la conoscenza di un cast di personaggi ampliato mentre rifletti su come attraversare aree inedite e ancora più pericolose dei laboratori e superare enigmi ancora più vari. Inoltre, Portal 2 include una modalità cooperativa con multiplayer in locale, a schermo condiviso e online, che ti permette di giocare insieme a un amico. Gli amichevoli cubi e le letali torrette di Portal e Portal 2 arrivano oggi su Nintendo Switch con Portal: Collezione da compagnia!

HARVESTELLA: coltiva, combatti e stringi amicizie in un nuovo mondo fantasy. Trasferisciti a Lethe, un pacifico villaggio dove ogni stagione porta nuovi colori. In questo nuovo gioco di ruolo e simulazione la tua avventura ha inizio da qui. Occupati della tua fattoria, crea oggetti e raccogli materiali mentre fai la conoscenza degli abitanti del luogo. Le stagioni si susseguono placidamente, dalla primavera all'inverno. Tuttavia, cederanno il passo alla stagione della morte, chiamata Quietus. Il destino del villaggio è nelle tue mani. Riuscirai a fermare la stagione della morte? HARVESTELLA arriverà su Nintendo Switch il 4 novembre.

Persona 5 Royal / Persona 4 Golden / Persona 3 Portable: tre iconici giochi della serie Persona sono in arrivo su Nintendo Switch! Salva altre persone da desideri distorti indossando la maschera di un Ladro Fantasma nella storia di Persona 5 Royal, che ha stregato la critica e definito un intero genere. Il gioco includerà contenuti scaricabili già pubblicati. Inoltre, secondo una leggenda metropolitana, fissando una console Nintendo Switch in una notte di pioggia all’interno di Persona 4 Golden è possibile far apparire la propria anima gemella. Una strana calma avvolge la città, le persone si trasformano in sinistre bare e orde di mostri alieni chiamati Shadows fanno la loro comparsa in Persona 3 Portable, che offre anche percorsi alternativi per il protagonista! Tutti e tre i giochi sono doppiati in inglese e giapponese, includono una grafica in full HD e sono venduti separatamente. Persona 5 Royal sbarcherà su Nintendo Switch il 21 ottobre, mentre maggiori informazioni su Persona 4 Golden e Persona 3 Portable saranno disponibili prossimamente!