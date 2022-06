Nintendo Direct in arrivo questo mese? Alanah Pearce dice la sua

Sembra che potremmo ricevere un Nintendo Direct alla fine del mese per completare una tripletta di vetrine incentrate sulle diverse piattaforme.

L'ex giornalista di IGN e attuale sceneggiatrice di Sony Santa Monica Alanah Pearce ha rivelato durante una recente diretta streaming che un Nintendo Direct arriverà il 29 giugno, ma semplicemente non è stato ancora annunciato. "Tecnicamente non è una fuga di notizie perché Nintendo non ha detto nulla a riguardo. Tuttavia non voglio condividere leak su quello che verrà mostrato".

Sebbene Nintendo non abbia ancora confermato nessun evento, non sorprenderebbe vedere la società fare la sua comparsa. Il creatore di Switch si presenta in genere durante il periodo dell'E3 con un Nintendo Direct seguito da una diretta su Nintendo Treehouse che approfondisce ciò che è stato mostrato. Anche se quest'anno non avremo un vero E3, Sony e Microsoft si sono presentate a prescindere, quindi è logico che anche Nintendo possa farlo.

Non ci resta che attendere eventuali annunci proprio da Nintendo.

Fonte: VGC