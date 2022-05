Nintendo Switch Online 'continuerà ad espandersi durante tutto l'anno'

Nintendo Switch Online continua a vedere una crescita lenta ma costante su tutti i fronti. Con 32 milioni di abbonati a novembre dello scorso anno, Nintendo ha affermato in numerose occasioni che mira a continuare ad aumentare il valore del servizio e sembra che ci sia un piano simile in atto anche per il prossimo futuro.

Parlando durante una recente sessione di domande e risposte con gli investitori, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha affermato che i numeri di abbonamento di Nintendo Switch Online stanno "aumentando gradualmente" (anche se non sono stati forniti dati aggiornati) e ha aggiunto che per mantenere gli abbonati coinvolti, Nintendo intende continuare a lanciare nuovi contenuti per il divertimento degli utenti.

"Il totale degli abbonati a Nintendo Switch Online non è stato aggiornato dai 32 milioni di abbonati che abbiamo rivelato lo scorso settembre, ma sta gradualmente aumentando con l'aumento delle vendite di Nintendo Switch", ha affermato Furukawa (via VGC). "Certo, ci sono clienti che lasciano scadere il loro abbonamento e poi non rinnovano, quindi riteniamo che sia importante continuare a lanciare software che consenta ai giocatori di continuare a divertirsi".

"Continueremo ad espandere i nostri servizi e creare nuovi contenuti per i nostri clienti durante tutto l'anno".

Negli ultimi mesi, Nintendo ha aggiornato frequentemente la libreria di Nintendo Switch Online, con nuove aggiunte di classici NES e SNES, oltre a nuovi aggiornamenti regolari per le librerie N64 e Sega Genesis offerte con gli abbonamenti Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Di recente, Nintendo ha anche reso gratuito il DLC di Splatoon 2, Octo Expansion, per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Expansion Pack che possiedono il gioco base.

Rumor hanno anche fortemente suggerito che i giochi per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance arriveranno presto sul servizio di abbonamento, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Fonte: Gamingbolt.