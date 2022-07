Nintendo Switch Online aggiunge nuovi giochi Sega Genesis tra cui Mega Man: The Wily Wars e Zero Wing

Nintendo sta facendo un ottimo lavoro per ampliare il catalogo di giochi classici che offre agli abbonati di Nintendo Switch Online in entrambi i livelli di abbonamento e, anche se negli ultimi mesi la maggior parte degli sforzi si sia concentrata sui giochi per N64, altre librerie hanno ampliato la loro offerta.

Ora, per esempio, sono stati aggiunti alcuni nuovi giochi Sega Genesis.

Disponibili per gli abbonati al tier Nintendo Switch Online + Expansion Pack, quattro nuovi giochi sono stati aggiunti al catalogo Sega Genesis. Si tratta della compilation retrò Mega Man: The Wily Wars, il classico beat 'em up Comix Zone, lo sparatutto a scorrimento laterale Zero Wing e il titolo run and gun Target Earth (conosciuto anche come Assault Suit Leynos).

Four classic SEGA Genesis games have just been made available for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members!



☑️ Comix Zone

☑️ Target Earth

☑️ Zero Wing

☑️ MEGA MAN: THE WILY WARS pic.twitter.com/TSz0RFwqCV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Si tratta di ottime new entry, soprattutto se si considera il fatto che Mega Man: The Wily Wars è una raccolta di quattro giochi in uno, quindi questo nuovo lotto aggiunge sette giochi alla libreria Sega Genesis del servizio in abbonamento.

Fonte: Gamingbolt.