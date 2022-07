Nintendo Switch Pro potrebbe arrivare a settembre secondo lo stesso autore del leak della console firmata Splatoon 3

Nintendo Switch griffata Splatoon 3 è praticamente reltà, ufficializzata dalla stessa casa madre. Ma questa particolare console venne annunciata qualche mese fa da un leaker che evidentemente sembra avere contatti con qualche retailer o simile. La cosa interessante è che lo stesso autore dell'anticipazione, ha rivelato che a settembre vedremo anche la nuova Nintendo Switch o quella che potrebbe essere definita versione Pro della stessa.

Ovviamente, come al solito, prendiamo tutto con le pinze e non significa nulla il fatto che abbia anticipato con successo la nuova edizione della ibrida Nintendo; ma un pochino di credito l'ha meritato. L'indiscrezione, dopo essere stata ripresa dal forum cinese Baidu e successivamente su ResetEra, ha già fatto sognare i più ma ricordiamoci di OLED.

Il lancio a settembre di una versione più potente di Switch avrebbe grosse implicazioni, soprattutto valutando la futura uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 che a questo punto, rischierebbe di cannibalizzare la sorella minore. Interpretando le dichiarazioni Nintendo di qualche mese fa, dove ha comunicato come Switch abbia ancora molto da dire, si potrebbe pensare che la console potrebbe avere in realtà diverse declinazioni: del resto abbiamo, Lite, OLED, "standard". Manca solo "Pro".

Non manca molto a settembre.

Fonte: ResetEra