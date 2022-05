Switch supera PS4 e diventa la quarta console più venduta negli Stati Uniti di sempre

Nintendo Switch ce l'ha fatta: dopo una lunga rincorsa è riuscita a superare PlayStation 4 nelle vendite, piazzandosi come quarta console più venduta di tutti i tempi negli Stati Uniti. Questo, secondo i dati riportati dal gruppo NPD, con sorpasso avvenuto nel mese di aprile.

Diventa complicato per PlayStation 4 recuperare, considerando che la console è ormai sul finire del suo ciclo di vita e che Switch (a detta di Nintendo) si trovi solo a metà. Nessuna crisi di mezza età però, visto l'arrivo quest'anno di Xenoblade Chronicles 3 e Splatoon 3, che daranno sicuramente un nuovo boost alle vendite.

Questo però potrebbe essere mitigato dalle difficoltà produttive comunicate pochi giorni fa, vista la difficoltà di reperire componenti hardware essenziali per costruire materialmente la console. Se continua con questo slancio, Nintendo Switch potrebbe superare PS4 un'altra volta, questa volta per vendite globali, mettendo nel mirino nientemeno che il Game Boy. PlayStation 2 rimane per ora irragiungibile, ma non si sa mai.

Fonte: GameSpot