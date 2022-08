Nintendo Switch chi? Wii U e 3DS non sono morti e ricevono un nuovo aggiornamento firmware

Anche se sono ormai anni che Nintendo Switch circola sul mercato, possiamo notare come alcune console last gen non siano state di certo dimenticate. Stiamo parlando di Nintendo Wii U e 3DS le quali hanno ricevuto giusto due aggiornamenti al loro firmware.

Per quanto riguarda Wii U, Nintendo ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sistema. Le note sulla patch menzionano miglioramenti alla "stabilità generale del sistema" e vari altri piccoli aggiustamenti.

Come l'aggiornamento Wii U, anche il 3DS ha ricevuto la sua prima patch del 2022. le note ufficiali recitano: "Ulteriori miglioramenti alla stabilità generale del sistema e altri aggiustamenti minori sono stati apportati per migliorare l'esperienza dell'utente".

Official patch notes state the only change is for "stability". Maybe Nintendo just wanted to see the 3DS off by adding another "stability" note to this page.https://t.co/33ZIwgh4tv pic.twitter.com/VkBScx5Nf5 — OatmealDome (@OatmealDome) August 30, 2022

The version number is 5.5.6U. Official patch notes state that the sole changes are for "stability".https://t.co/ebPHggcGRC pic.twitter.com/ArqLcHjqbu — OatmealDome (@OatmealDome) August 30, 2022

Va ricordato che questi aggiornamenti molto probabilmente derivano dal fatto che nella giornata di ieri i negozi eShop per queste due console hanno subito una modifica: ora infatti i giocatori non saranno più in grado di acquistare giochi con le carte prepagate.

Fonte: My Nintendo News 1 e 2