Nobody Saves the World riceverà il DLC Frozen Hearth, ecco quando

DrinkBox Studios ha recentemente annunciato che Nobody Saves the World avrà il suo primo contenuto a pagamento, Frozen Hearth, il 13 settembre su tutte le piattaforme dove è disponibile: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC, oltre all'abbonamento Xbox Game Pass.

Avrà un prezzo di $ 4,99, ma un pacchetto con il gioco originale e il DLC sarà disponibile per $ 27,99. "Quando abbiamo rilasciato il gioco originale c'erano molte idee che sono state tagliate e questo contenuto scaricabile ci dà l'opportunità di dar vita ad alcune di esse", afferma lo studio. "Ci siamo divertiti un mondo con più forme, enigmi e sfide che sfruttano appieno la personalizzazione".

Questo contenuto aggiunge una regione in cui i guerrieri più forti competono per la gloria in The Tempering, una serie di sfide ed enigmi che metteranno alla prova le trasformazioni e la creatività degli utenti. Ci sono due nuove forme come ricompensa, Killer Bee e Mechanic, che possono essere utilizzate sia nel DLC che nel gioco principale.

Lo studio ha anche annunciato che la colonna sonora di Nobody Saves the World sarà pubblicata in formato fisico all'inizio del 2023. Questo album con la musica di Jim Guthrie avrà un'edizione limitata.

Fonte: GamingBolt