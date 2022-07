Nvidia e AMD: i prezzi delle GPU sono calati del 57% dall'inizio del 2022

I prezzi delle GPU di NVIDIA e AMD sono scesi del 57% dall'inizio del 2022, con un calo del 14% dei prezzi delle GPU usate solo a giugno

Nel corso dei mesi, i prezzi delle GPU, in particolare delle schede grafiche di ultima generazione di NVIDIA e AMD, si sono normalizzati, consentendo agli utenti nuovi e attuali di acquistare la scheda grafica di cui hanno bisogno a prezzi accessibili.

Tuttavia, il mercato si sta gradualmente riempiendo di GPU e questa sovrabbondanza di scelta nei mercati dell'usato e della vendita al dettaglio crea difficoltà a coloro che cercano l'opzione migliore senza essere sicuri della durata di vita delle GPU usate.

Tom's Hardware ha seguito da vicino il calo dei prezzi negli ultimi mesi e ha notato che a giugno i prezzi delle GPU di AMD e NVIDIA sono scesi drasticamente nel mercato dell'usato, su siti come eBay. Il mese scorso il mercato dell'usato ha registrato un calo del 14%, con un calo del 17% per le schede grafiche di ultima generazione, come la serie RTX 30 di NVIDIA e la serie RX 6000 di AMD. I mercati al dettaglio hanno registrato un calo del 3% rispetto al mese precedente.

Tom's Hardware osserva: "le vendite totali di schede sia per le GPU di generazione precedente che per quelle di generazione attuale sono diminuite rispetto a maggio, il che non sorprende, poiché i prezzi più bassi significano che gli utenti sono meno invogliati a cercare di sbarazzarsi dell'hardware più vecchio".

Fonte: Wccftech.