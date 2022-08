Nvidia sta per intraprendere azioni aggressive per ridurre i prezzi delle RTX 30

Due agenzie di stampa cinesi che citano proprie fonti nella catena di fornitura suggeriscono che le schede grafiche NVIDIA RTX 30 dovrebbero ottenere prezzi ancora più bassi entro la fine del mese.

Il prezzo delle GPU NVIDIA è stato notevolmente ridotto negli ultimi mesi. Le ragioni sono molteplici, ma principalmente molto si deve al calo dell'interesse per il cryptomining e al fatto che giocatori non acquistano più tante schede grafiche come prima. Questo è particolarmente preoccupante per NVIDIA perché, secondo quanto riferito, l'azienda ha ordinato troppi chip e ci sono semplicemente troppi pochi clienti che acquistano.

NVIDIA sta collaborando con i partner delle schede per ridurne il prezzo, in particolare della serie RTX 3090 di fascia alta, che sarà sostituita dalla serie RTX 40.

ZOL riporta che NVIDIA vuole intraprendere un'azione ancora più aggressiva riducendo i prezzi delle GPU ancora più di AMD, che secondo quanto riferito starebbe pianificando azioni simili.

"Secondo le notizie provenienti dalla catena di fornitura, alla fine di agosto NVIDIA e AMD intraprenderanno azioni più aggressive per ridurre il prezzo delle schede grafiche. NVIDIA taglierà i prezzi più di AMD."

Per il momento non ci sono dettagli su quali schede vedranno un taglio di prezzo o su quando ciò avverrà esattamente. Ciò che è chiaro è che NVIDIA ha ancora meno tempo di AMD, che ora punta a novembre per il lancio della serie Radeon RX 7000. Si spera che il nuovo adeguamento dei prezzi riguardi anche la serie RTX 3060/3070, che per alcuni motivi si trova ancora a un prezzo superiore a quello suggerito.

Fonte: Videocardz.