Nvidia registra un crollo da record: circa un terzo dei ricavi in meno nel secondo trimestre 2022

Il settore gaming di Nvidia ha fatto registrare un drastico calo dei ricavi nel solo secondo trimestre di quest'anno, ben il 33%, numeri alla mano, passando da 3,06 miliardi di dollari nello stesso perido del 2021 ai 2,04 miliardi di dollari quest'anno.

Non è chiaramente l'unica compagnia a segnare un grosso meno: Logitech ad esempio ha fatto segnare un -12% e in generale, l'intero mercato videoludico è andato incontro a una diminuzione del 13% dei ricavi, secondo i dati NPD. Ma per Nvidia è un po' diverso, non solo per i numeri nettamente maggiori ma perché nel frattempo abbiamo assistito al crollo delle cryptovalute, una manna per la casa visto che le sue schede video era principalmente acquistate dai Miner.

Altro fattore che ha influenzato il numero è sicuramente la certezza dell'arrivo della nuova serie di GPU tra pochi mesi, cosa che ovviamente ha frenato un po' l'acquisto delle attuali che nel frattempo, hanno visto i loro prezzi tornare vicini a quelli iniziali. Forse un po' troppo tardi.

Fonte: TheVerge